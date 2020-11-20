Сергей Собянин: Реконструкция столичных поликлиник продолжается, несмотря на пандемию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям столицы о городской программе комплексной реконструкции столичных поликлиник, принятой в 2019 году. Этим он поделился в своем блоге.

Глава города отметил, что всего в программу власти включили 135 зданий, большинство из которых построили 40-60 лет назад.

— Московские поликлиники — лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня – в дни пандемии коронавируса – совершают настоящий профессиональный подвиг, — подчеркнул мэр столицы.

По его словам, специалисты не просто ремонтировали многие поликлиники, а разбирали и собирали заново, меняли внутреннюю планировку и коммуникации. Ремонт первых 11 зданий почти завершили. Так, в обновленных медицинских учреждениях появилась открытая регистратура — «реcепшн».

— Спокойная, дружелюбная среда для общения. Никаких маленьких окошек и глухих стен, отделяющих регистратора от пациента, — рассказал Собянин.

Также там появился фирменный дизайн, одним из главных элементов которого являются «оригинальные светильники» на потолке, широкие и светлые коридоры. Медицинские учреждения оборудовали бесшумными лифтами с тактильными указателями для пациентов, которые слабо видят.

— Зоны отдыха и ожидания приема с удобными диванами, а в детских поликлиниках – и с игровыми уголками, — уточнил Собянин.

Для жителей столицы в поликлиниках обустроят функциональные кабинеты врачей с качественной мебелью и оборудованием. Для персонала там появятся уютные комнаты отдыха.

Понятная навигация, позволяющая пациентам легко находить нужный кабинет, новые окна и двери, места для хранения колясок, а также благоустроенная территория и площадки для детей — все это будет в обновленных столичных поликлиниках.

— В декабре в отремонтированные здания поликлиник начнут завозить современное оборудование, а в начале следующего года они вновь откроют свои двери для взрослых и детей, — подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, ремонт всех 135 столичных поликлиник завершат к 2023 году.

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