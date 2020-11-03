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Сергей Собянин обозначил приоритеты инвестиционной программы на 2021-2023 годы
/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин обозначил приоритеты инвестиционной программы на 2021-2023 годы

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные приоритеты инвестиционной программы на период с 2021 по 2023 годы. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что Адресная инвестиционная программа города (АИП) представляет собой перечень строек и объекты, которые финансирует городской бюджет.

— Новая АИП сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. Всего в очередной трехлетний период 2021-2023 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 740 городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации), — говорится в сообщении.

Сергей Собянин уточнил, что основным приоритетом АИП является развитие транспортной инфраструктуры города, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр столицы внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021-2023 годы. Проект бюджета сформировали исходя из оценки влияния пандемии коронавируса на бюджетную систему города в 2020 году, а также с учетом возможных темпов восстановительного роста в 2021 году.

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