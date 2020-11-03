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Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021-2023 годы Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Проект бюджета сформировали исходя из оценки влияния пандемии коронавируса на бюджетную систему города в 2020 году, а также с учетом возможных темпов восстановительного роста в 2021 году.

Власти столицы выполнят социальные обязательства перед горожанами, а также финансируют дополнительные расходы по противодействию пандемии COVID-19.

Согласно документу, расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3, 1 миллиарда рублей, передает Интерфакс.

— В 2022-2023 годах планируется рост расходов темпами 2,6-3,3 процента в год. С точки зрения структуры расходов проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годах сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным, — говорится в сообщении.

Также в документе отмечается, что снижение доходов бюджета, которые поступают от наиболее пострадавших отраслей экономики Москвы компенсировали увеличением поступлений от организации обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи и других отраслей, развитие которых является приоритетом для правительства города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что на мероприятии присутствовали главы федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации. На совещании власти обсудили вопросы выполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина, которые касались противодействия распространению COVID-19.

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