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Билл Гейтс предупредил о сложной ситуации с COVID-19 в ближайшие полгода
Фото: youtube.com

Билл Гейтс предупредил о сложной ситуации с COVID-19 в ближайшие полгода

Евгения Звощик

В мире

Основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс предупредил о сложной зиме в связи с пандемией нового типа коронавируса. Об этом он заявил в шоу «The Daily Show».

Бизнесмен уточнил, что причина сложностей заключается в том, что люди больше проводят времени в помещениях в зимнее время, а вирус размножается активнее. Помимо этого, он отметил, что общество в определенном смысле устало от выполнения правил, связанных с профилактикой распространения COVID-19.

— Некоторые вещи, которые люди должны делать, например, держаться подальше от друзей, даются им труднее, — передает слова Гейтса издание The Daily Beast.

По его словам, новости в течение следующих шести-восьми месяцев будут в основном плохими. Гейтс добавил, что «в конце тоннеля появится свет», когда объем вакцины от вируса увеличится.

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