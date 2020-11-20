Власти Сеула объявили о третьей волне коронавируса

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Третья волна COVID-19 началась в Сеуле в Республике Корея. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо в пятницу, 20 ноября.

Он уточнил, что власти рассматривают возможность увеличить дистанцирование между людьми. Премьер-министр страны Чон Се Гюн попросил жителей «воздержаться от проведения массовых мероприятий», в том числе связанных с новогодними праздниками.

Работодателям рекомендовано увеличить число сотрудников на «удаленке», а людям старше 60 лет посоветовали минимизировать необходимость выходить на улицу.

— Если мы не сможем снизить темпы распространения инфекции сейчас, наша пока относительно спокойная повседневная жизнь вновь столкнется с существенными ограничениями, — цитирует премьера ТАСС.

За последние сутки в Корее выявили 363 новых случая заражения коронавирусом. Из них 218 — в Сеуле, что считается максимальным показателем с начала августа. За все время пандемии в республике заразились 30 тысяч человек.

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