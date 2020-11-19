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Врачи перечислили четыре ранних симптома коронавируса
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Врачи перечислили четыре ранних симптома коронавируса

Кирилл Николаев

Здоровье

Британские и канадские врачи перечислили четыре распространенных симптома, которые свидетельствуют о заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Express.

По словам медиков, каждый пятый заболевший коронавирусом пациент испытывает проблемы с желудком. В качестве основных симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. Также о заболевании может сигнализировать диарея.

Еще одним признаком инфицирования является конъюнктивит. Этот симптом встречался у трех процентов заболевших. Третьим симптом коронавируса считается спутанность сознания. Ученые из Имперского колледжа в Лондоне заметили, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления.

Четвертым симптомом вероятного заражения коронавирусом является утомляемость. По данным специалистов, она встречается примерно у каждого второго заболевшего и может сохраняться до десяти недель.

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