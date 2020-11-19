Врач призвала соблюдать дистанцию на спортплощадках

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Период самоизоляции — это не время расслабления, а период самодисциплины и саморазвития. Как сделать обычную прогулку не только приятной, но и полезной, рассказывает главный врач ГБУ «Городская поликлиника № 2» столичного Департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

По словам врача в норме у взрослого человека 60–70 сердечных сокращений, а во время тренировки частота сердечных сокращений может подняться до 100.

— Частота дыхания в норме 16–20, при физической нагрузке допустим показатель до 25. Но не стоит полагаться только на цифры, нужно прислушиваться к себе, своему состоянию, — говорит Наталья Шиндряева. — Не нужно себя доводить до одышки и изнурения. Человек должен получать удовольствие от спортивных занятий, от ежедневных прогулок. Необходимо выходить на улицу, гулять каждый день не менее пяти километров.

Главврач поликлиники людям в возрасте также порекомендовала заниматься скандинавской ходьбой.

— Не обязательно ходить в быстром темпе. Главное в полезной прогулке — комфорт. Поэтому при первых занятиях нужно внимательно прислушаться к своим ощущениям, — говорит она.

Вначале нужно стараться ходить в своем темпе, а если если нет одышки, повышенного сердцебиения — то темп можно и увеличить.

— Что касается любителей заниматься физкультурой во дворе или в парке, то делать это лучше с семьей или в одиночестве. Но если вы на спортплощадке не один, держите дистанцию, чтобы не заболеть коронавирусом. И самое главное, вакцинируйтесь, чтобы быть здоровыми, — говорит Шиндряева.

СПРАВКА

Вхождение в тренировочный процесс для новичков или людей, которые давно не занимались, должно быть постепенным, но регулярным. Причем тренироваться надо систематически — 2–3 раза в неделю.

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