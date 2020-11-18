Пандемия привела к оттоку молодежи из городов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В среду, 18 ноября,в столице завершился Аграрный форум России. Участники обсудили государственную стратегию развития отрасли, влияние пандемии и выработали ключевые направления деятельности.

По словам экспертов, один из главных современных трендов — стремление к деурбанизации: россияне стремятся переехать из городов в деревни. Усилению этой тенденции поспособствовала пандемия коронавируса. Многие предпочитали проводить самоизоляцию за городом и теперь не спешат возвращаться на привычное место жительства.

— Интересно, что сегодня именно молодая аудитория стремится в деревню. Особенно это заметно по Московскому региону. Вокруг столицы есть много известных поселков, которые сегодня стали комфортабельными для жизни районами: Ватутинки, Переделкино, Сколково, Новая Барвиха и другие. Эти территории благоустроили, туда пришла инфраструктура. Мне кажется, именно к такому формату будет двигаться сельская жизнь в других регионах, — сказал сооснователь проекта «Теории и практики» Аскар Рамазанов.

Приоритетами развития сельскохозяйственных территорий эксперты назвали улучшение социальной инфраструктуры, жилищных условий, строительство дорог и обеспечение населения рабочими местами. Для достижения этих целей представители органов государственной власти и частных компаний разработали и запустили различные проекты. Например, Объединенная зерновая компания занялась созданием логистических цепочек для транспортировки зерна.

— Мы развиваем железнодорожные маршруты, хотим создать крупные зерногрузоформирующие узлы. Несмотря на пандемию коронавируса, первые этапы реализации программы запущены. Наш проект низкорентабельный, но его поддерживает Министерство сельского хозяйства России. Наша программа поможет обеспечить людям достойные рабочие места и развить автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, — добавила заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании Ксения Боломатова.

Сельскохозяйственную отрасль страны поддерживают и другие компании, например, «РЖД логистика», «Эконива», «Дороничи», Coca-Cola HBC Россия. А банки работают на улучшение жилищных условий в селах и деревнях. Они предлагают взять ипотеку по самой низкой ставке 2,7 процента. Оформить такой кредит можно в «Россельхозбанке», Сбербанке, «Центр-инвест», «Левобережном», Барс Банке и других.

— Мы запустили программу сельской ипотеки в феврале-марте 2020 года — как раз в начале пандемии. Тем не менее спрос на этот продукт высокий. На данный момент уже 30 тысяч человек оформили ипотеку на общую сумму 54 миллиарда рублей. А всего мы получили более 150 тысяч заявок, — отметила первый заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Ирина Жачкина.

Особое внимание уделяют и внешнему облику сельскохозяйственных территорий. Члены Творческого союза художников России разработали проект, как будут выглядеть современные деревни и села.

— Наша цель — сочетание комфортности и доступности благ цивилизации и следование национальным традициям, но без излишнего ухода в этнографию, — отметил руководитель отделения «Средовой дизайн» Творческого союза художников России Сергей Артамонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Луг, заместитель министра сельского хозяйства России:

— В 2020 году мы начали реализовывать новую программу комплексного развития сельскохозяйственных территорий. Конечно, возникли некоторые сложности из-за пандемии. Но предварительные результаты позитивные. Мы начали реконструкцию социальных и инфраструктурных объектов, занялись улучшением жилищных условий, поддержкой занятости и строительством дорог в 248 населенных пунктах страны.