Путин объявил о планах начать вакцинацию от коронавируса врачей и учителей

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе.

Ранее глава государства сообщил, что в стране произвели уже свыше 2 миллионов доз препарата от COVID-19.

Российский лидер уточнил, что первыми получат прививки граждане, которые находятся в первых группах риска — врачи и учителя.

— Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации, — заявил Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Глава государства отметил, что понимает осторожность, с которой вице-премьер говорит о вероятных сроках начала вакцинации, однако призвал сделать «первый шаг» в этом направлении, передает ТАСС.

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