Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вакцинация от COVID-19 в РФ начнется на следующей неделе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцинация от COVID-19 в РФ начнется на следующей неделе

Виктория Родимкина

Здоровье

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация от коронавируса в России начнется уже на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин призвал начать вакцинацию от коронавируса в стране уже на следующей неделе. По словам главы государства, промышленность в РФ готова к началу всеобщей вакцинации от COVID-19.

Президент также сообщил, что в ближайшее время в России будет произведено уже свыше 2 миллионов доз вакцин от коронавируса, передает РИА Новости.

— Достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», — сказал Владимир Путин.

Татьяна Голикова добавила, что вакцинация от коронавируса в РФ будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова оценила ситуацию с коронавирусными койками в России

вакцинацияпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Все мнения
О проекте