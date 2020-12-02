Вакцинация от COVID-19 в РФ начнется на следующей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация от коронавируса в России начнется уже на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин призвал начать вакцинацию от коронавируса в стране уже на следующей неделе. По словам главы государства, промышленность в РФ готова к началу всеобщей вакцинации от COVID-19.

Президент также сообщил, что в ближайшее время в России будет произведено уже свыше 2 миллионов доз вакцин от коронавируса, передает РИА Новости.

— Достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», — сказал Владимир Путин.

Татьяна Голикова добавила, что вакцинация от коронавируса в РФ будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.

Путин попросил начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в конце следующей недели. Голикова осторожно предложила сначала доложить о готовности, но нет. "Давайте вы не доложите, а начнете". pic.twitter.com/ZUnyVEWCOO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 2, 2020

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