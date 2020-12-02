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Голикова оценила ситуацию с коронавирусными койками в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Голикова оценила ситуацию с коронавирусными койками в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время ситуация с наличием в стране специализированных коек для пациентов с коронавирусом, вероятно, «зафиксировалась». Об этом она сообщила в среду, 2 декабря, в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Министерства обороны России.

По ее словам, уже неделю не меняется количество коек, которые открываются под коронавирус, а именно 276 тысяч.

— За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо, — цитирует Голикову РИА Новости.

Она добавила, что количество свободных коек также возрастает.

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