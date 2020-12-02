Карантин для въезжающих из-за рубежа введут в Австрии в новогодние праздники

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Власти Австрии введут карантин для въезжающих из-за рубежа граждан в период новогодних праздников. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в среду, 2 декабря.

— Ограничения будут касаться тех, кто хочет провести за границей рождественские, новогодние праздники, а также православное Рождество. Перед рождественскими праздниками мы введем очень строгий режим въезда, то есть при въезде в Австрию придется отправиться на 10-дневный карантин, — сказал министр.

Карл Нехаммер уточнил, что прекратить самоизоляцию граждане смогут через пять дней при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Это решение принято в связи с тем, что после летнего отдыха было выявлено много случаев завоза инфекции из-за границы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ослабят карантинные меры на рождественские праздники.

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