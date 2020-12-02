Число случаев коронавируса в мире превысило 64 миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире составило более 64 миллионов. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса в среду, 2 декабря.
По данным специалистов, всего в мире выявлено 64 007 836 случаев COVID-19. Число жертв инфекции составляет 1 483 401 человек. Выздоровели свыше 41 миллиона человек.
Больше всего случаев инфекции выявлено в США, Индии и Бразилии. Россия в этом списке находится на четвертом месте.
Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса может начаться в Великобритании уже на следующей неделе.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Еще один пункт сдачи плазмы для COVID-больных открылся в Москве