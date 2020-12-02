Число случаев коронавируса в мире превысило 64 миллиона

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Master Sgt. David Kujawa

Число случаев заражения коронавирусом в мире составило более 64 миллионов. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса в среду, 2 декабря.

По данным специалистов, всего в мире выявлено 64 007 836 случаев COVID-19. Число жертв инфекции составляет 1 483 401 человек. Выздоровели свыше 41 миллиона человек.

Больше всего случаев инфекции выявлено в США, Индии и Бразилии. Россия в этом списке находится на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса может начаться в Великобритании уже на следующей неделе.

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