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Еще один пункт сдачи плазмы для COVID-больных открылся в Москве
Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Еще один пункт сдачи плазмы для COVID-больных открылся в Москве

Вероника Кузьминова

Город
Ленинский пр-т., 8, МоскваКарта всех событий

Восьмой пункт сдачи плазмы крови, которая требуется пациентам с коронавирусом, открылся в Москве. Он заработал в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова.

— Еще один пункт открыли из-за большого количества желающих стать донорами плазмы. В ноябре появились три дополнительные точки — их создали на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова и отделений переливания крови в Больнице имени А. К. Ерамишанцева и Больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Сдавшим плазму крови полагаются выплаты: по пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. Донором может стать человек от 18 до 55 лет, который вылечился от COVID-19. Главные требования — вес более 50 килограммов и отсутствие кровяных инфекций. Все вопросы желающие стать донорами могут задать, позвонив по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-16.

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