Более шести тысяч жителей столицы стали донорами плазмы с антителами к COVID-19
Более шести тысяч москвичей, которые переболели новым типом коронавируса, стали донорами плазмы. При этом повторно донорами становились около 12 процентов горожан.
— Переливание плазмы пациентам с коронавирусной инфекцией назначается лечащим врачом по показаниям и является одним из эффективных методов комплексной терапии для пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса. Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19 процентов, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Сдавшим плазму крови полагаются выплаты: по пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. Донором может стать человек от 18 до 55 лет, который вылечился от COVID-19.
Главные требования — вес более 50 килограммов и отсутствие кровяных инфекций. Сдать кровь можно в одном из семи центров — например, в центре крови имени О. К. Гаврилова или Городской клинической больнице № 52. Все вопросы желающие стать донорами могут задать по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-16.
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