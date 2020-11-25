Более шести тысяч жителей столицы стали донорами плазмы с антителами к COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Бакинская улица, 31 Карта всех событий

Более шести тысяч москвичей, которые переболели новым типом коронавируса, стали донорами плазмы. При этом повторно донорами становились около 12 процентов горожан.

— Переливание плазмы пациентам с коронавирусной инфекцией назначается лечащим врачом по показаниям и является одним из эффективных методов комплексной терапии для пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса. Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19 процентов, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Сдавшим плазму крови полагаются выплаты: по пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы. Донором может стать человек от 18 до 55 лет, который вылечился от COVID-19.

Главные требования — вес более 50 килограммов и отсутствие кровяных инфекций. Сдать кровь можно в одном из семи центров — например, в центре крови имени О. К. Гаврилова или Городской клинической больнице № 52. Все вопросы желающие стать донорами могут задать по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-16.

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