Герои нашего времени: как становятся донорами надежды

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

«Доноры надежды» — это движение, объединившее людей с большим сердцем. Оно было инициировано социальными работниками, переболевшими коронавирусной инфекцией, которые сдали свою плазму крови, богатую антителами. Движение насчитывает уже более 3000 человек, 45 из них — соцработники. Все они — герои нашего времени, смысл жизни которых — помощь людям.

Сотрудники социальной сферы ежедневно совершают десятки выходов по адресам, где живут их подопечные. Риск заражения коронавирусной инфекцией, несмотря на все меры предосторожности, все равно оказался высок. Но даже переболев COVID-19, соцработники продолжили дарить людям свою заботу, а вместе с ней — надежду на выздоровление.

Психолог семейного центра «Зеленоград» Анна Васильева работает в социальной защите уже три года. Она заболела в самом начале пандемии, когда почти не было информации о вирусе. Анна рассказывает, что было тревожно, хотелось внутренне справиться с этим страхом. Поэтому после выздоровления она стала искать информацию о том, как можно помогать заболевшим скорее выздороветь. И информация о движении «Доноры надежды» как будто нашла ее сама: об идее создать такой проект рассказали коллеги. Анна стала одной из первых участниц движения и сдала плазму уже дважды.

— Врачи рискуют своим здоровьем, чтобы спасать наши жизни. И им очень нужна помощь. Но не все могут быть врачами и сражаться с болезнью на передовой. Зато все мы можем сделать один простой и благородный шаг для спасения жизней москвичей, не меняя привычной жизни. Донорство плазмы — это несложный и безопасный способ спасти человека при минимальных рисках для себя, — считает Анна.

Многие социальные работники ведут здоровый образ жизни: правильно питаются, проводят много времени в движении, с удовольствием учатся новому, позитивно смотрят на мир. Донорство плазмы стало для них простым, но очень важным шагом. Герои статьи с улыбкой замечают, что организм хорошо воспринял донацию. Самым сложным этапом донорства было соблюдение строгой диеты во время подготовки. А дальше — только радость от осознания того, что ты помог спасти жизнь другого человека.

Ольга Ливенцева более 11 лет трудится в качестве социального работника в филиале «Перерва» Территориального центра социального обслуживания «Марьино». До этого десять лет она работала на швейной фабрике «Большевичка». Под опекой у Ольги 19 москвичей. Еще семерых она навещает, пока ее коллеги находятся на больничном. Ольга ежедневно помогает другим, причем не только на работе. Например, у нее есть привычка покупать и оставлять в специальных боксах вещи и игрушки для детей-сирот. Она легко перенесла коронавирусную инфекцию и после этого сдала плазму крови. Пройти строгий медицинский отбор позволила хорошая физическая форма и вдохновляющий пример знакомой — почетного донора.

— У меня были легкие симптомы простуды. Я и подумать не могла, что это COVID-19. Когда сдала анализы, оказалось, что я переболела коронавирусом и у меня есть антитела. Тогда я уже знала о движении «Доноры надежды» и пошла сдавать плазму крови не раздумывая. Очень боялась, что не пройду медицинский отбор. Мне очень хотелось помочь людям. Но почему-то была уверена, что донорство доступно только для людей моложе 30 лет. Вот так развеялся миф, — отметила Ольга. — Моя знакомая сдавала кровь с советских времен, сейчас она — почетный донор. Ее пример очень вдохновил меня. Пошли на дотацию плазмы вместе с коллегой. Мы обе были рады помочь тем, кто переносит болезнь тяжелее, чем мы, — поделилась Ливенцева.

Заместитель директора по социальной работе Центра соцобслуживания «Троицкий» Маргарита Бубенникова старается быть примером для своих коллег во всем. Она рассказывает, что все сотрудники были очень вдохновлены ее примером. Теперь каждый член команды центра, переболевший коронавирусом и не имеющий медицинских противопоказаний, стал «Донором надежды». Более того, среди сотрудников ЦСО есть люди, которые сдают плазму регулярно.

Сама Бубенникова провела в карантине больше месяца. После того как все симптомы прошли, она приняла ответственное решение: обязательно сдавать плазму, чтобы помочь тем, кто не может самостоятельно выздороветь.

— После донации ощущаешь волнительную гордость. Это прекрасное чувство. Во время болезни я много размышляла на самые разные темы. И осознала, что не просто так много лет работаю в социальной сфере. Ведь я делаю это ради того, чтобы помогать людям. Знаю, что эту статью прочтут многие москвичи, поэтому я очень бы хотела их попросить строго придерживаться рекомендаций и требований по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией. Нам всем нужно набраться терпения и помочь друг другу, вместе мы быстрее справимся с пандемией. А всех, кто переболел, прошу сдать плазму. Возможно, это спасет чью-то жизнь, — заключила Бубенникова.

Если и вас вдохновил пример социальных работников, то расскажите об этом в социальных сетях центров соцобслуживания — Instagram и Facebook.

А узнать всю необходимую информацию о донорстве плазмы можно в разделе «Доноры надежды» агрегатора добрых дел «Я дома» или на горячей линии доноров по телефону +7 (495) 870-45-16. Здесь вы найдете всю необходимую информацию о том, как стать донором, какие для этого могут быть противопоказания, контакты медицинских учреждений — станций забора плазмы, а также истории социальных работников — доноров надежды.

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