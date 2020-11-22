Посвященные донорам плазмы проездные «Единый» появились в метро Москвы
Новая серия проездных «Единый», которая посвящена донорам плазмы крови для больных коронавирусом, выпущена в столичном метро. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в воскресенье, 22 ноября.
Серия называется «Доноры надежды». Она состоит из 400 тысяч проездных, которые уже появились в кассах метрополитена, говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Уточняется, что переливание крови с антителами от переболевших коронавирусом считается одним из «наиболее эффективных методов лечения» инфекции. Каждому донору плазмы выплачивается по пять тысяч рублей.
Читайте также: Депздрав сообщил об отсутствии дефицита донорской крови в Москве