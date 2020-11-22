Посвященные донорам плазмы проездные «Единый» появились в метро Москвы 

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Новая серия проездных «Единый», которая посвящена донорам плазмы крови для больных коронавирусом, выпущена в столичном метро. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в воскресенье, 22 ноября.

Серия называется «Доноры надежды». Она состоит из 400 тысяч проездных, которые уже появились в кассах метрополитена, говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Уточняется, что переливание крови с антителами от переболевших коронавирусом считается одним из «наиболее эффективных методов лечения» инфекции. Каждому донору плазмы выплачивается по пять тысяч рублей.

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