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Депздрав сообщил об отсутствии дефицита донорской крови в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Депздрав сообщил об отсутствии дефицита донорской крови в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В столице нет дефицита донорской крови и ее компонентов. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.

Там отметили, что на данный момент в Москве созданы резервные запасы. Четыре криобанка функционируют в столице в штатном режиме на базе Центра крови имени Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова, а также городской клинической больницы имени Буянова.

В ведомстве также добавили, что городская служба крови работает в усиленном режиме, а отделения переливания Центра крови имени Гаврилова принимают добровольцев, которые желают сдать кровь, каждый день, передает агентство городских новостей «Москва».

— В условиях эпидемической ситуации стать донором по-прежнему может любой желающий старше 18 лет. Сдать кровь можно как по предварительной записи, так и без нее, — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что противопоказаниями к процедуре являются инфекционные и онкологические заболевания, болезни крови. Временными противопоказаниями являются беременность и лактация, удаление зуба в последние десять дней, нанесенные татуировки, пирсинг и процедуры иглоукалывания, сделанные за последний год.

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