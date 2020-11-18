Три новых пункта приема плазмы с антителами к COVID-19 откроются в Москве

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Россия, Москва, улица Саляма Адиля, 2/44с1 Карта всех событий

В Москве откроются три дополнительных пункта приема плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 18 ноября.

Она отметила, что в октябре в Москве произошел стремительный рост активности среди доноров, которые уже переболели коронавирусом.

— Мы приняли решение открыть три дополнительных пункта — на базе 67-й больницы, Больницы Ерамишанцева и в филиале Центра крови имени Гаврилова на Беговой — и таким образом увеличить количество временных интервалов для записи на донации, — сказала Анастасия Ракова.

Теперь доноров плазмы будут принимать в семи пунктах. Помимо названных, пациентов будут принимать в Центре крови имени Гаврилова на Бакинской, 31, в НИИ СП имени Склифосовского, в ГКБ № 52, а также в ГКБ имени Кончаловского, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.

В октябре в столице был утвержден единый стандарт, согласно которому заболевание средней и тяжелой формы коронавируса можно лечить с помощью переливания донорской крови, содержащей антитела.

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