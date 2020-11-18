Еще 5503 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 5503 человека. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Telegram-канале в среду, 18 ноября.
Таким образом, в городе за все время пандемии вылечились уже более 380 тысяч человек.
— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 382 634 человек, — уточнили в оперштабе.
По последним данным, в столице выявлено 522 456 случаев коронавируса, скончались 7933 человека.
Ранее сообщалось, что в Москве проверили около 20 заведений на соблюдение запрета работы в ночное время.
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