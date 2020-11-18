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Около 20 заведений Москвы проверили на соблюдение запрета работы по ночам
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 20 заведений Москвы проверили на соблюдение запрета работы по ночам

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Потаповский переулок, 5с2Карта всех событий

В Таганском районе Москвы проверили 18 заведений на соблюдение запрета работы после 23:00. Об этом рассказал главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский в среду, 18 ноября.

По его словам, специалисты ОАТИ совместно с полицейскими провели профилактический рейд. Во время него было выявлено несколько случаев, когда в зале находились посетители после 23:00.

— С сотрудниками данных организаций были проведены профилактические беседы о недопущении в дальнейшем подобных нарушений. После этого посетители были рассчитаны, и заведения прекратили свою работу, — сказал Ян Поповский.

Он отметил, что никаких штрафов по итогам рейда выписано не было.

Так, были проверены заведения по адресам Потаповский переулок, дом 5, строение 2 и улица Добровольческая, дом 12, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

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