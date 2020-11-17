В Москве инспекторы проверяют время закрытия ночных клубов, ресторанов и баров

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 17 ноября, сотрудники Объединения административно-технических инспекций и Роспотребнадзора проверили ряд городских объектов на предмет соблюдения указов мэра.

Одним из первых проверку прошел кинотеатр «Октябрь».

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) проверили соблюдение мер профилактики коронавируса и требований по максимальной заполняемости в кинотеатре на Новом Арбате. Как сообщил главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский, допускается присутствие одновременно не более 25 процентов человек в помещении.

— Существенных нарушений не выявлено, — сказал он.

Также Роспотребнадзор приостановил деятельность кальянной на Ленинском проспекте. Главная претензия — нарушение указа мэра Москвы о запрете деятельности такого рода заведений на время пандемии. Как рассказал специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Антон Сегал, установлены нарушения противоэпидемических мероприятий, в частности, нарушения дезинфекционного режима, отсутствие санитайзеров.

— Также не проводится обеззараживание воздуха в помещении, а сотрудники и посетители кальянной находятся в заведении без средств индивидуальной защиты. В настоящий момент деятельность кальянной временно приостановлена, — сказал Антон Сегал.

Он добавил, что по итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Данная статья предусматривает штраф до 150 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя, а также приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Более 40 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы в ночное время. Как отметил по итогам рейдов главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Голубев, проверки прошли на улицах Рождественка, Лубянка, Кузнецкий Мост, на Болотной набережной и в районе Патриарших прудов.

— В частности, проверялась работа ночных клубов, баров и ресторанов после 23:00, — отметил Голубев.

Обслуживание клиентов после установленного для закрытия времени в некоторых заведениях общепита продолжалось. После разъяснительной беседы клиентов рассчитали, и заведения были закрыты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Данчиков, начальник главконтроля Москвы:

— Все силы контрольно-надзорных органов Москвы, полиции и Роспотребнадзора задействованы в контроле за соблюдением гражданами перчаточно-масочного режима, а также санитарно-эпидемиологических требований юридическими лицами и частными предпринимателями. К сожалению, мы сейчас в городе фиксируем 1,5 тысячи нарушений в сутки в общественных местах, магазинах и торговых центрах. Аналогичная цифра выявляется на общественном наземном транспорте и в метро.

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