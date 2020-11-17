Более 90 процентов ресторанов в Подмосковье проверили на соблюдение эпидтребований

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

С начала октября 2020 года в Подмосковье проверили свыше 90 процентов от общего числа кафе и ресторанов на соблюдение эпидемиологических требований по коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что нарушения выявили в 20 процентах заведений общественного питания. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, с начала октября было совершено порядка девяти тысяч выездов в кафе и рестораны Подмосковья.

Как отметили в пресс-службе, с 9 по 15 ноября зафиксировано 227 нарушений в заведениях общественного питания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что за осень в столице выявили свыше 126 тысяч нарушений требований об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах и транспорте.

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