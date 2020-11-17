Роспотребнадзор заявил о необязательном ношении масок на открытых катках Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Управление Роспотребнадзора по Москве не выдавало предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на открытых ледовых площадках. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что в соответствии с действующими указами мэра Москвы Сергея Собянина, ношение масок и перчаток на открытом воздухе вне общественных помещений не предусмотрено. Однако в помещениях раздевалок, проката коньков, касс и холлов ношение средств индивидуальной защиты является обязательным.

Кроме того, на открытых катках жители столицы должны будут соблюдать социальную дистанцию. Организаторы ледовых площадок обязаны усилить дезинфекцию помещений и инвентаря.

Ранее стало известно, что каток на Красной площади Москвы планируется открыть 29 ноября.

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