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Роспотребнадзор призвал обрабатывать мобильные телефоны антисептиком
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Роспотребнадзор призвал обрабатывать мобильные телефоны антисептиком

Виктория Родимкина

Здоровье

Мобильный телефон следует обрабатывать антисептическими средствами после каждого посещения общественных мест, а также в конце рабочего дня. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

— Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук, может являться одним из главных источников бактерий и вирусов — возбудителей самых различных инфекций, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что телефоны часто передаются из рук в руки, при этом владелец телефона не всегда берет его только чистыми руками. Также смартфоны часто подносятся к лицу, что может спровоцировать заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусом.

Чтобы избежать инфекции, нужно строго соблюдать гигиену рук и обрабатывать телефон антисептиком. Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ лучше всего использовать салфетки на основе спирта, добавили в пресс-службе.

Ранее эпидемиолог рассказала, как не заразиться от чихающего человека. По ее словам, после контакта с человеком, больным острой респираторной инфекцией, необходимо обработать перчатки антисептиком, заменить защитную маску, а при возможности — умыться и промыть нос.

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Роспотребнадзормобильный телефонантисептик
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