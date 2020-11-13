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Каток на Красной площади начнет работать 29 ноября
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Каток на Красной площади начнет работать 29 ноября

Евгения Звощик

Город
Россия, Москва, Красная площадьКарта всех событий

Каток на Красной площади Москвы планируется открыть 29 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе катка в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что на территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. В частности, для гостей будут предусмотрены одноразовые маски и перчатки. В свою очередь площадь катка позволит горожанам и гостям столицы сохранять социальную дистанцию.

Также в пресс-службе уточнили, что после каждого проката предусмотрена дезинфекция коньков. В текущем сезоне было принято решение о сокращении количества ежедневных сеансов — всего их будет семь.

В 2020-м на катке пройдут бесплатные мастер-классы по хоккею с участием Алексея Яшина и фигурному катанию с участием Юрия Овчинникова, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Путешествие в Рождество» не будет проводиться в Москве в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки. При этом катки будут открыты для горожан.

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Красная площадьМоскваработа катков
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