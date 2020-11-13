Каток на Красной площади начнет работать 29 ноября

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Каток на Красной площади Москвы планируется открыть 29 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе катка в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что на территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. В частности, для гостей будут предусмотрены одноразовые маски и перчатки. В свою очередь площадь катка позволит горожанам и гостям столицы сохранять социальную дистанцию.

Также в пресс-службе уточнили, что после каждого проката предусмотрена дезинфекция коньков. В текущем сезоне было принято решение о сокращении количества ежедневных сеансов — всего их будет семь.

В 2020-м на катке пройдут бесплатные мастер-классы по хоккею с участием Алексея Яшина и фигурному катанию с участием Юрия Овчинникова, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Путешествие в Рождество» не будет проводиться в Москве в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки. При этом катки будут открыты для горожан.

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