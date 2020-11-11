Москвичам рассказали о работе столичных катков зимой
Катки будут работать в Москве в зимний период, но с некоторыми изменениями. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
— Да, в данный момент работа открытых ледовых коньков сохраняется в обычном объеме. При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер, — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Там уточнили, что большие катки на Красной площади, ВДНХ и в Парке Горького тоже будут работать, но с учетом ограничений по COVID-19. Москвичей предупредили, что работа ледовых объектов может быть скорректирована в зависимости от ситуации.
Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответил на самые популярные вопросы горожан о новых мерах против коронавируса, которые будут введены в городе с 13 ноября. Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет. Кроме того, не будут организовываться и традиционные новогодние елки.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.
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