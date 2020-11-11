Москвичам рассказали о работе столичных катков зимой

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Катки будут работать в Москве в зимний период, но с некоторыми изменениями. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

— Да, в данный момент работа открытых ледовых коньков сохраняется в обычном объеме. При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Там уточнили, что большие катки на Красной площади, ВДНХ и в Парке Горького тоже будут работать, но с учетом ограничений по COVID-19. Москвичей предупредили, что работа ледовых объектов может быть скорректирована в зависимости от ситуации.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответил на самые популярные вопросы горожан о новых мерах против коронавируса, которые будут введены в городе с 13 ноября. Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет. Кроме того, не будут организовываться и традиционные новогодние елки.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин: Экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года