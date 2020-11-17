Более 126 тысяч нарушений масочного режима выявили за осень в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За осень в Москве было выявлено свыше 126 тысяч нарушений требований об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Об этом во вторник, 17 ноября, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, с 1 сентября зафиксировано более 16 тысяч нарушений санитарных требований юридическими лицами. В настоящее время за повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций и предприятий, сообщает Интерфакс.

Данчиков добавил, что за весь период действия режима повышенной готовности более 91 тысячи горожан нарушили соблюдение обязательной изоляции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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