Более тысячи москвичей с COVID-19 нарушили изоляцию с начала ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более одной тысячи нарушений режима обязательной самоизоляции зарегистрировали в Москве с начала ноября. Об этом сообщил во вторник, 17 ноября, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

— С целью обеспечения безопасности москвичей и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ведется постоянный контроль за соблюдением режима обязательной изоляции гражданами, болеющими COVID-19 и проходящими лечение на дому. За весь период действия режима повышенной готовности более 91 тысячи граждан нарушили соблюдение обязательной изоляции, — рассказал он корреспонденту ТАСС.

30 октября Данчиков сообщал, что за нарушение режима самоизоляции было привлечено к административной ответственности 90 тысяч москвичей.

В сентябре столичные власти отменили требование для граждан с симптомами ОРВИ и отрицательным тестом на COVID-19 соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Соблюдение изоляции пациентами с коронавирусом в Москве, выбравшими лечение на дому, контролируется при помощи электронного мониторинга местоположения сервисом «Социальный мониторинг» на смартфоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя, а также направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фото.

Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, его привлекут к административной ответственности и ему грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Если он нарушил изоляцию, передвигаясь на транспорте, штраф составляет пять тысяч рублей. Кроме того, этого пациента поместят в обсерватор или медучреждение, и он не сможет вернуться к домашнему лечению.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 15 тысяч нарушений требований по COVID-19 выявили на предприятиях Москвы