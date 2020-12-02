Великобритания объявила о готовности начать вакцинацию от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса может начаться в Великобритании уже на следующей неделе. С таким заявлением в среду, 2 декабря, выступил местный министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Британский Минздрав также уточнил, что препарат компаний Pfizer и Biontech против COVID-19 был одобрен для использования.

— Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что подготовкой и реализацией программ вакцинации займется Национальная служба здравоохранения (NHS). В ближайшее время будут опубликованы рекомендации о группах населения, которые должны получить лекарство первыми.

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