Вакцину «Спутник V» презентуют в ООН
Российскую вакцину от коронавируса представят в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Федор Стржижовский.
По его словам, презентацию подготовит и проведет постпредство совместно с Министерством здравоохранения РФ и Российским фондом прямых инвестиций.
— В среду, 2 декабря, пройдет презентация российской вакцины «Спутник V», — цитирует РИА Новости дипломата.
Он уточнил, что в мероприятии примут участие глава Минздрава Михаил Мурашко, постпред РФ при ООН Василий Небензя и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Помимо этого, на полях специальной сессии Генассамблеи ООН состоится виртуальное заседание «Спутник V: вакцина от COVID-19», в ходе которого о препарате расскажут более подробно.
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