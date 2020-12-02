Вакцину «Спутник V» презентуют в ООН

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Российскую вакцину от коронавируса представят в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, презентацию подготовит и проведет постпредство совместно с Министерством здравоохранения РФ и Российским фондом прямых инвестиций.

— В среду, 2 декабря, пройдет презентация российской вакцины «Спутник V», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он уточнил, что в мероприятии примут участие глава Минздрава Михаил Мурашко, постпред РФ при ООН Василий Небензя и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Помимо этого, на полях специальной сессии Генассамблеи ООН состоится виртуальное заседание «Спутник V: вакцина от COVID-19», в ходе которого о препарате расскажут более подробно.

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