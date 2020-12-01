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Иммунолог рассказал о главном правиле после вакцинации от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Иммунолог рассказал о главном правиле после вакцинации от коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

Всем, кто будет принимать участие в испытаниях вакцины от коронавируса, не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела. Если это произойдет, не нужно сообщать о результате врачу, чтобы эти данные не смогли повлиять на исследование. Об этом рассказал израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.

По его словам, на западе человек может проверять у себя все, что захочет.

— Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые участники вакцинации в РФ делали тесты на антитела для того, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо.

Высказывались опасения, что эти действия могут поставить под вопрос качество самого исследования. Как отметил израильский профессор, подобное может происходить и в других странах.

В случае, если участник выясняет, получил он плацебо или вакцину, главное, чтобы наблюдающий врач не узнал об этом.

— Но даже если пациенты и делают такие проверки, то они не должны сообщать врачу, чтобы хотя бы врач не знал, получил пациент настоящую прививку или плацебо, — рассказал эксперт.

Он заключил, что качество вакцины определяют специальные комиссии по протоколу. Они учитывают нюансы всех этапов проверки.

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