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Врач объяснил, как помочь легким восстановиться после коронавируса
Фото: pexels.com/pixabay.com

Врач объяснил, как помочь легким восстановиться после коронавируса

Татьяна Плотникова

Здоровье

Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как идет восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции, а также каким образом помочь организму в этом процессе.

Как пояснил медик, врачи могут вылечить пневмонию, которая нередко сопутствует COVID-19, однако с ее последствиями придется бороться самостоятельно, после выписки из лечебного учреждения.

Воспалительные заболевания формируют в легких обширную зону фиброзных изменений, что особенно свойственно коронавирусной и гриппозной пневмониям. Даже после излечения на протяжении месяца-полутора человека может мучить кашель и одышка.

В ходе клеточной регенерации легкие постепенно восстанавливаются, хотя в определенных случаях этот процесс может произойти не полностью, особенно если человек сам усугубляет ситуацию, указал Карабиненко. Особенно вредна для легких такая привычка, как курение.

— Если человек курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курить после этого – это просто медленное самоубийство, — подчеркнул врач.

Помочь легким можно, если не только отказаться от вредных привычек, но и превентивно заниматься укреплением здоровья. Важно укреплять иммунную систему и следить за общим физическим состоянием.

— Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил, — рассказал Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Ранее медики заявили, что легкие тяжелых больных с COVID-19 поражает грибок.

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