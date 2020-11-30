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Врачи объяснили, почему переболевшие коронавирусом теряют память
Фото: pixabay.com/coyot

Врачи объяснили, почему переболевшие коронавирусом теряют память

Вероника Кузьминова

Здоровье

Переболевшие коронавирусом люди начали чаще жаловаться на проблемы с концентрацией внимания и памятью. Этот факт подтвердили несколько российских врачей-неврологов.

По словам невролога Александра Комарова, число таких жалоб после выздоровления от COVID-19 растет. Причин, по мнению врача, несколько.

— Во-первых, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой ишемии. Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции, — цитирует Комарова РБК.

Причина может заключаться также в самих легких. Из-за распространения вируса по организму этот орган не способен работать во всю силу, поэтому кора головного мозга начинает получать меньше кислорода.

Терапевт и пульмонолог Александр Карабиненко уверен, что последствия коронавируса связаны с тем, что инфекция повреждает нервные волокна и токсичным влиянием провоцирует отек головного мозга.

Переболевшим коронавирусом доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов посоветовал избегать стресса и употреблять в пищу продукты, богатые витаминами группы В, магнием и цинком.

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