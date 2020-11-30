Медики заявили, что легкие тяжелых больных с COVID-19 поражает грибок
Новую опасность обнаружили медики для больных с коронавирусом. По утверждениям врачей, при тяжелой форме COVID-19 к бактериальным осложнениям добавились еще и грибковые инфекции.
Ученые отмечают, что из-за микоза на фоне снижения иммунитета и приема таких препаратов как дексаметазон и тоцилизумаб появляется грибковая пневмония, которая приводит к летальному исходу от 16 до 25 процентов случаев.
Грибок был обнаружен у пациентов, которые находились в ОРИТ. Тяжелая форма болезни приводит к повреждению легочного эпителия, что может стать предрасполагающим фактором риска легочного аспергиллеза — недуга, который вызван грибами рода Aspergillus.
— Это непростая проблема, которая пока является новой для врачебного сообщества и мало изученной. Но это уже стало известной проблемой для скоропомощных стационаров, — сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.
Он отметил, что главная опасность грибковой пневмонии — это сложность выявления, она более высокая, чем в случае вирусного или бактериального происхождения, сообщают «Известия».
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