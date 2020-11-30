Медик назвал два главных симптома наступления тяжелой формы коронавируса

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На наступление тяжелой формы коронавируса могут указывать два главных симптома — не спадающая температура и проблемы с дыханием. Об этом сообщил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Он отметил, что первым признаком ухудшения динамики заболевания является повышенная температура тела, которая в течение нескольких дней держится выше 38 градусов. Это говорит о начале цитокинового шторма, с которым необходимо бороться.

— Цитокиновый шторм — это каскад биохимических реакций, в котором задействованы факторы, отвечающие за воспалительные процессы в организме. При цитокиновом шторме поражаются в первую очередь легкие, но также страдают и другие органы, — сообщил врач в беседе с изданием «Лента.ру».

Вторым симптомом является одышка, она указывает на то, что площадь поражения легких увеличивается.

Специалист подчеркнул, что все остальные признаки наступления тяжелой формы COVID-19 определяются только лабораторно или с помощью медицинских инструментов.

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