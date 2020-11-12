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Врач рассказал, сколько займет полная реабилитация после COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Врач рассказал, сколько займет полная реабилитация после COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Реабилитация после коронавируса должна быть непрерывной, а ее срок для полного восстановления организма может составлять два-три месяца. Об этом рассказал медицинский директор сервиса «Сбер Здоровье» Владислав Мохамед Али в четверг, 12 ноября.

Врач отметил, что в реабилитации больше всего нуждаются пациенты, которые перенесли заболевание в среднетяжелой и тяжелой формах. По словам специалиста, если у перенесшего COVID-19 пациента есть заболевания легких или другие хронические болезни, реабилитация может занять год или больше.

Для полного восстановления после болезни необходимо придерживаться рекомендаций лечащего врача. В процессе реабилитации следует постепенно полностью вернуться к повседневной активности. Также нужно спать не менее 7-8 часов, добавил Владислав Мохамед Али.

Врач также посоветовал заниматься дыхательной гимнастикой и сбалансированно питаться. В рационе должен быть белок, витамины, рыба, курица, бульоны и свежие овощи и фрукты.

При этом следует отказаться от горячих ванн и посещения сауны, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, передает слова специалиста «Лента.ру».

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