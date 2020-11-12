Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ВОЗ назвала категорию граждан, которые должны первыми привиться от гриппа
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ВОЗ назвала категорию граждан, которые должны первыми привиться от гриппа

Виктория Родимкина

Здоровье

Первыми привиться от сезонного гриппа в условиях пандемии коронавируса должны пенсионеры и врачи. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 12 ноября.

По мнению специалистов, совместная эпидемия гриппа и коронавируса способна создать большие проблемы для систем здравоохранения и больниц, так как заболевания имеют схожие симптомы.

В связи с этим ВОЗ порекомендовала в качестве профилактики сделать прививку в пяти целевых группах.

— С 2012 года ВОЗ рекомендует вакцинацию против гриппа пяти целевым группам: беременным женщинам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, медицинским работникам и детям, — уточнили в сообщении.

В организации добавили, что эти группы остаются важными для проведения вакцинации от гриппа и на сегодняшний день, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда ожидается приход гриппа в Россию.

Читайте также: В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к коронавирусу в регионах

гриппВОЗкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте