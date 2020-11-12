ВОЗ назвала категорию граждан, которые должны первыми привиться от гриппа

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Первыми привиться от сезонного гриппа в условиях пандемии коронавируса должны пенсионеры и врачи. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 12 ноября.

По мнению специалистов, совместная эпидемия гриппа и коронавируса способна создать большие проблемы для систем здравоохранения и больниц, так как заболевания имеют схожие симптомы.

В связи с этим ВОЗ порекомендовала в качестве профилактики сделать прививку в пяти целевых группах.

— С 2012 года ВОЗ рекомендует вакцинацию против гриппа пяти целевым группам: беременным женщинам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, медицинским работникам и детям, — уточнили в сообщении.

В организации добавили, что эти группы остаются важными для проведения вакцинации от гриппа и на сегодняшний день, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда ожидается приход гриппа в Россию.

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