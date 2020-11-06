Глава Роспотребнадзора уточнила, когда ожидается приход гриппа в Россию

Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Приход гриппа в Россию ожидается через месяц-полтора. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 6 ноября, в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, на сегодняшний день в стране происходит подъем острых респираторных инфекций.

Ранее Попова порекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Она отметила, что рекомендуется провести праздники дома и на свежем воздухе, в случае если это возможно сочетать.

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