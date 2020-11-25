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Власти Великобритании ослабят карантинные меры на рождественские праздники
Фото: flickr.com / Rob Mitchell

Власти Великобритании ослабят карантинные меры на рождественские праздники

Юлия Курганова

В мире

Британские власти сообщили во вторник, 24 ноября, о послаблении на время рождественских праздников ограничительных мер, которые введены в стране из-за второй волны эпидемии COVID-19. Такая договоренность была достигнута на встрече представителей всех административно-политических частей Соединенного Королевства — Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Англии.

Смягчение карантинных мер будет действовать с 23 до 27 декабря, то есть будет включать в себя рождество, которое отмечают протестанты и католики 25 декабря. На эти пять дней семьям, которые живут отдельно, разрешается встречаться и проводить время вместе.

Однако максимум разрешена встреча трех семей или трех компаний людей. Люди заранее должны определиться, с кем именно они планируют проводить праздники, так как добавлять в эти группы новых людей или менять их в течение пяти дней запрещается.

Отмечается, что на новогодние праздники эти послабления распространяться не будут, передает ТАСС.

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ВеликобританияРождествоограничительные меры
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