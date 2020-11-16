Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 21,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании
Фото: flickr.com / Rob Mitchell

Более 21,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании

Кирилл Николаев

В мире

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за прошедшие сутки составило 21 363. Об этом в понедельник,16 ноября, рассказали в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно статистике, за сутки в Великобритании зафиксировано 213 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 1 390 681 человека, умерли 52 147, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что число заражений коронавирусом в Венгрии выросло на рекордные 6,4 тысячи за сутки. Всего количество случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии в стране достигло почти 147,5 тысячи.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Почти 1,5 миллиона случаев COVID-19 зафиксировали в Испании с начала пандемии

статистикаВеликобританиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте