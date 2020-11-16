Более 21,3 тысячи новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании

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Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за прошедшие сутки составило 21 363. Об этом в понедельник,16 ноября, рассказали в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно статистике, за сутки в Великобритании зафиксировано 213 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 1 390 681 человека, умерли 52 147, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что число заражений коронавирусом в Венгрии выросло на рекордные 6,4 тысячи за сутки. Всего количество случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии в стране достигло почти 147,5 тысячи.

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