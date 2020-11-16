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Почти 1,5 миллиона случаев COVID-19 зафиксировали в Испании с начала пандемии
Фото: https://pixabay.com/

Почти 1,5 миллиона случаев COVID-19 зафиксировали в Испании с начала пандемии

Кирилл Николаев

В мире

С начала пандемии в Испании выявили почти 1,5 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно статистике, с момента пандемии в Испании выявлено 1 496 864 случая коронавируса. Общее количество летальных исходов составляет 41 253.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны остаются 20,5 тысячи пациентов, а в отделениях интенсивной терапии находятся 3156 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что число заражений коронавирусом в Венгрии выросло на рекордные 6,4 тысячи за сутки. Всего количество случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии в стране достигло почти 147,5 тысячи.

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