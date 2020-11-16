Число заражений COVID-19 в Венгрии выросло на рекордные 6,4 тысячи за сутки

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Новый антирекорд по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией был установлен в Венгрии, где число выявленных случаев за сутки превысило 6,4 тысячи. Об этом сообщает специализированный правительственный портал в понедельник, 16 ноября.

Кроме того, известно о смерти 93 пациентов с подтвержденным вирусом за последние 24 часа. Всего количество случаев COVID-19 с начала пандемии в Венгрии достигло почти 147,5 тысячи. Также известно, что за все время скончались более трех тысяч человек. При этом выздоровели примерно 34 тысячи пациентов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии приняли решение ввести в стране ночной комендантский час. Кроме того, будут закрыты бары и другие развлекательные заведения. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что правительство попросит парламент продлить действие ограничений на 90 дней.

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