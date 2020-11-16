Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от коронавируса

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны. В частности, лидеры обсудили тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Главы государств обменялись мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах. Кроме того, они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций. В частности, была затронула тема перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и производство в Израиле.

Помимо этого Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, сообщается на официальном сайте Кремля.

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