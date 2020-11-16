Токаев заявил о планах на строительство завода по производству вакцины РФ от COVID в Казахстане

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что договорился о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана в понедельник, 16 ноября.

Как пояснил Токаев, правительство республики уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в данный проект, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин и Токаев провели телефонный разговор 11 ноября. Отмечалось, что лидеры затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией, в том числе включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.

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