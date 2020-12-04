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Власти Москвы планируют открыть 170 центров вакцинации от COVID-19 до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы планируют открыть 170 центров вакцинации от COVID-19 до конца года

Юлия Ямпольская

Город

Столичные власти надеются, что до конца 2020 года в городе откроется 170 центров вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице уже открыты 70 центров вакцинации. Она отметила, что их количество в городе должно увеличиваться.

Ракова также добавила, что право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений, а также те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы.

— Потому что они не меньше врачей и учителей рискуют, сталкиваясь с большим количеством людей, — рассказала Ракова в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее сообщалось, что запись на вакцинацию от COVID-19 для врачей, учителей и соцработников открыли на mos.ru.

Напомним, пункты вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве с 5 декабря.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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