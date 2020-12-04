Запись на вакцинацию от COVID-19 для врачей, учителей и соцработников открыли на mos.ru

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице с 4 декабря открыта электронная запись на прививку от коронавируса. На данный момент ее могут сделать те, кто каждый день по долгу службы контактирует с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, записаться на прививку этой категории граждан можно в один из пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Всего открыто 70 пунктов.

— Санитары в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше. Уже с сегодняшнего дня они могут самостоятельно записаться в один из 70 пунктов на бесплатную вакцинацию от коронавируса, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации жителям столицы нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.

Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции могут сотрудники в возрасте от 18 до 60 лет. Люди старше 60 лет, а также беременные и кормящие женщины сделать прививку не смогут. Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания, а также болеть ОРВИ во время и за две недели до вакцинации. Не менее 30 дней должно пройти с момента последней прививки.

Специально для жителей столицы организовали удобную запись на вакцинацию в электронном виде на портале mos.ru. Для этого нужно в каталоге услуг перейти к сервису «Запись к врачу», там в списке специальностей необходимо выбрать «Вакцинация от COVID-19».

Напомним, пункты вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве с 5 декабря.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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