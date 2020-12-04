Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Запись на вакцинацию от COVID-19 для врачей, учителей и соцработников открыли на mos.ru
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Запись на вакцинацию от COVID-19 для врачей, учителей и соцработников открыли на mos.ru

Юлия Ямпольская

Город

В столице с 4 декабря открыта электронная запись на прививку от коронавируса. На данный момент ее могут сделать те, кто каждый день по долгу службы контактирует с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, записаться на прививку этой категории граждан можно в один из пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Всего открыто 70 пунктов.

— Санитары в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше. Уже с сегодняшнего дня они могут самостоятельно записаться в один из 70 пунктов на бесплатную вакцинацию от коронавируса, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации жителям столицы нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.

Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции могут сотрудники в возрасте от 18 до 60 лет. Люди старше 60 лет, а также беременные и кормящие женщины сделать прививку не смогут. Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания, а также болеть ОРВИ во время и за две недели до вакцинации. Не менее 30 дней должно пройти с момента последней прививки.

Специально для жителей столицы организовали удобную запись на вакцинацию в электронном виде на портале mos.ru. Для этого нужно в каталоге услуг перейти к сервису «Запись к врачу», там в списке специальностей необходимо выбрать «Вакцинация от COVID-19».

Напомним, пункты вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве с 5 декабря.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минпромторг анонсировал готовность к массовой вакцинации россиян от COVID-19

вакцинаучителяМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте