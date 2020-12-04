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Минпромторг анонсировал готовность к массовой вакцинации россиян от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минпромторг анонсировал готовность к массовой вакцинации россиян от COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Уже скоро объем произведенной вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов доз. Это позволит начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса, заявило Министерство промышленности и торговли России в пятницу, 4 декабря.

— В ближайшее время общий объем произведенной вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов доз — это позволит начать вакцинацию населения нашей страны, — указано в релизе Минпромторга.

В ведомстве подчеркнули, что объемы выпуска препарата и его поступление в гражданский оборот постоянно растут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массовой вакцинации в мегаполисе. С 4 декабря откроется электронная запись на прививки, а уже с 5-го числа заработают пункты вакцинации. Первыми препарат против COVID-19 получат учителя, врачи, а также сотрудники городских соцслужб, т. е. работники из групп риска.

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