Сергей Собянин: Первыми вакцину от коронавируса получат врачи и учителя

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первыми на вакцинацию от коронавируса в Москве смогут записаться работники образования, здравоохранения и городских социальных служб. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 декабря.

Глава города анонсировал старт электронной записи на вакцинацию. Она начнется в пятницу, 4 декабря.

— По согласованию с правительством России с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб начиная с 4 декабря 2020 года, — написал Собянин в личном блоге.

Мэр добавил, что другие группы граждан смогут записаться на прививку в ближайшие недели, когда в город поступят большие партии препарата. Также Собянин уточнил, что пункты вакцинации начнут работу с субботы, 5 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе. Также глава государства сообщил, что в стране произвели уже свыше двух миллионов доз препарата от COVID-19.

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