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Сергей Собянин сообщил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от COVID-19
Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэраи Правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Электронная запись на вакцинация от коронавируса начнется в пятницу, 4 декабря. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По согласованию с Правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года, — написал мэр в своем блоге.

Прививочные пункты начнут работать с субботы, 5 декабря. При этом мэр уточнил, что в ближайшие недели список тех, кто сможет привиться, расширится. Это будет зависеть от поступления больших партий препарата.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе. Также глава государства сообщил, что в стране произвели уже свыше 2 миллионов доз препарата от COVID-19.

Новость дополняется

прививкавакцинаСергей Собянин
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